Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Reserve Bank of India (RBI) entscheidet am 7. Oktober über den Leitzins, so die Analysten der DekaBank.Aktuelle EntwicklungenDer Druck, die Geldpolitik zu straffen, habe in den vergangenen Monaten zugenommen. Die RBI selbst habe vor erhöhten Inflationsrisiken wegen möglicher Ernteausfälle gewarnt. Und die Niederschläge der vergangenen Monate hätten nochmals unter den Erwartungen gelegen, was vor allem auf den Einfluss von El Niño zurückgeführt werde. Gleichzeitig seien auch die Ölpreise erneut gestiegen. Beides liege zwar außerhalb des Einflussbereichs der Zentralbank, doch die indischen Währungshüter würden regelmäßig auf die Bedeutung von verankerten Inflationserwartungen hinweisen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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