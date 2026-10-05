FORAIM: Anleger sollten nicht nur die aktuelle Fondsstruktur, sondern auch Volumenänderungen und die Gewichtung im Gesamtdepot beobachten Ein Investmentfonds kann heute ausreichend liquide erscheinen und nach größeren Mittelabflüssen dennoch vor Problemen stehen. Werden Rückgaben überwiegend aus den handelbaren Anlagen finanziert, steigt der relative Anteil schwer verkäuflicher Investments automatisch. Ein vereinfachtes Beispiel: Hält ein Fonds mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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