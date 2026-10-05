Die Under-Armour-Aktie stemmt sich gegen ihren langjährigen Abwärtstrend. Nach einem Verlust von mehr als -90% seit dem Rekordhoch legte der Sportartikel-Titel zuletzt um über +15% auf 4,71 US$ zu. Der Kurs steht damit in einer entscheidenden Unterstützungszone. Während RSI und MACD noch warnen, eröffnet das Elliott-Wellen-Szenario eine mögliche Turnaround-Chance. Chartanalyse zur Under-Armour-Aktie Die Under-Armour-Aktie befindet sich seit dem Rekordhoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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