DroneShield hat sich einen Beschaffungsrahmen der US-Armee mit einem maximalen Volumen von 500 Millionen US$ gesichert. Die Aktie reagierte am Freitag mit einem Kursplus von 6,4% auf 1,83 AU$. Der Vertrag besitzt zweifellos strategische Bedeutung. Anleger sollten die gewaltige Summe jedoch nicht mit einem verbindlichen Auftrag oder gar einem neuen Auftragsbestand verwechseln. Einer von zehn ausgewählten Anbietern Der Vertrag läuft über drei Jahre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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