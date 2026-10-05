Die Deutsche-Börse-Aktie konnte zuletzt wieder deutlich zulegen und notiert am Montag aktuell bei 288 €. Damit liegt sie nur knapp unter dem bisherigen Allzeithoch von rund 295 € aus dem Mai 2025. Hier stellt sich die Frage: Kann die Aktie den Aufwärtstrend fortsetzen oder ist bereits zu viel Positives eingepreist? Erneute Fusionsvorschläge In der Vergangenheit gab es bereits mehrfach Überlegungen zu Übernahmen und Fusionen. So war unter anderem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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