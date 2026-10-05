Die Siemens-Energy-Aktie stabilisiert sich nach mehreren Rücksetzern bei 145,42 € und verteidigt damit vorerst ihre zentrale Unterstützungsregion. Während das mögliche Schulter-Kopf-Schulter-Muster vor erheblichen Abwärtsrisiken warnt, senden die Indikatoren bullische Signale. Auch das Elliott-Wellen-Szenario spricht für eine Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends - sofern die entscheidende Nackenlinie nicht nachhaltig unterschritten wird. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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