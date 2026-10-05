Politische Unsicherheit in Europa drückt den deutschen Leitindex am Montagmorgen ins Minus. Gleichzeitig fällt die Gemeinschaftswährung auf den tiefsten Stand seit 17 Monaten. Selbst ein sinkender Ölpreis bringt bislang keine Entlastung, denn steigende Anleiherenditen bleiben ein Belastungsfaktor.Der Wochenauftakt an der Frankfurter Börse begann mit einem kleinen Plus - lange gehalten hat es nicht. In den ersten Handelsminuten lag der DAX ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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