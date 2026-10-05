© 2026 VEH-News
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|10:38
|QUESTAX AG - "Nur noch 85.660 Vorzugsaktien im Streubesitz" - HV-Bericht von GSC-Research
|im Anhang finden Sie den HV-Bericht zur Gesellschaft von der GSC Research GmbHAnhang: HVQuestax2026.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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|21.07.
|QUESTAX AG - HV am 15.09.2026
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Dienstag, dem 15. September 2026 im Hotel NH Heidelberg, Bergheimer Strasse 91, 69115 Heidelberg um 16:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 0,032 €/Vorzugsaktie.Den...
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|20.07.
|EQS-HV: Questax AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 15.09.2026 in Heidelberg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
|EQS-News: Questax AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Questax AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 15.09.2026 in Heidelberg mit dem...
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