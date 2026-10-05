Original-Research: Knaus Tabbert AG - from First Berlin Equity Research GmbH



05.10.2026 / 10:36 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Knaus Tabbert AG Company Name: Knaus Tabbert AG ISIN: DE000A2YN504 Reason for the research: Update Recommendation: Kaufen from: 05.10.2026 Target price: €20 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 22,00 auf EUR 20,00.



Zusammenfassung:

Wir haben kürzlich bei zwei Wohnmobilhändlern in den Berliner Vororten Feldforschung betrieben, um den Puls des Marktes zu fühlen, und anschließend mit dem Finanzvorstand von Knaus Tabbert gesprochen, um die Sicht der Unternehmensleitung einzuholen. Das Bild ist gemischt, aber insgesamt beruhigend. Die Lagerbestände der Händler haben sich in der Tat weitgehend normalisiert, und die Produktion wurde angepasst, während das echte Interesse der Käufer unverändert besteht. Der wichtigste Engpassfaktor ist nun die langsamere Kundenkonversion angesichts schwacher Konjunkturstimmung, höherer Kraftstoffkosten und geopolitischer Unsicherheit. Das Management von KTA geht weiterhin davon aus, dass die Erträge stärker von internen Maßnahmen als von einer starken Nachfragetätigkeit abhängen werden, ist jedoch der Ansicht, dass der Wohnwagenhersteller durch die Kostenanpassung besser aufgestellt ist, um einen schwachen Markt abzufedern. Insgesamt bestätigen unsere Marktbefragungen unsere Einschätzung, dass unsere Prognose für 2026 gut mit der aktuellen Marktlage übereinstimmt. Wir behalten unsere Kaufempfehlung für KTA bei, während unser Kursziel nach Anpassung unseres DCF-Modells an das Umfeld höherer Zinsen auf €20 (zuvor: €22) sinkt (111% Aufwärtspotenzial).



First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 22.00 to EUR 20.00.



Abstract:

We recently conducted fieldwork at two RV dealers in the Berlin exurbs to take the pulse of the market and followed up with Knaus Tabbert's CFO for management read-across. The picture is mixed but broadly reassuring. Dealer inventories have indeed largely normalised and production has been recalibrated, while genuine buyer interest remains intact. The main gating factor has shifted to slower customer conversion amid weak economic confidence, higher fuel costs, and geopolitical uncertainty. KTA brass continue to expect earnings to rely more on internal measures than a strong demand rebound, but believe the cost reset has left the RV maker better placed to absorb a soft market. Overall, our checks reinforce our view that 2026 FBe is well aligned with the current market. We remain Buy-rated on KTA, while our TP moves from €22 to €20 (111% upside) after adjusting our DCF model for the higher interest rate environment.



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