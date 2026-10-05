Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Von Entspannung am Anleihemarkt kann keine Rede sein, so die Deutsche Börse AG."Der Ausverkauf am weltweiten Staatsanleihemarkt weitet sich aus", berichte LBBW-Analyst Martin Siegert. "Es geht drunter und drüber", kommentiere Metzler-Analyst Leon Ferdinand Bost mit Blick auf die Renditen französischer Staatsanleihen nach Bekanntgabe der Haushaltspläne. Am Markt spreche man schon von "Bondpokalypse" - einem massiven, weltweiten Ausverkauf am Anleihemarkt, mit rasantem Renditeanstieg. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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