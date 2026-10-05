Oberursel (www.anleihencheck.de) - Die internationalen Anleihemärkte stehen weiterhin unter erheblichem Druck, so die Analysten der Bank für Vermögen (BfV) in der aktuellen Ausgabe vom "Investment Radar".Im September seien die Renditen in führenden Industrienationen auf Niveaus gestiegen, die seit vielen Jahren nicht mehr erreicht worden seien. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen sei auf 5,6% geklettert und damit auf den höchsten Stand seit den frühen 2000er-Jahren. Auch deutsche Staatsanleihen mit kurzen Laufzeiten hätten zeitweise mit mehr als 3% rentiert. In Japan sei die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen auf 3,1% gestiegen und habe damit ein Niveau erreicht, das zuletzt Mitte der 1990er-Jahre zu beobachten gewesen sei. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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