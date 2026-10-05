Wien (www.fondscheck.de) - ist seit Anfang Oktober als Sales Associate Director an Bord, so die Experten von "FONDS professionell".In seiner neuen Funktion konzentriere er sich insbesondere auf die Betreuung von Banken, Asset Managern und Vermögensverwaltern.Jung komme von Vanguard, wo er zuletzt als Sales Executive tätig gewesen sei. Dort habe er Wholesale- und institutionelle Kunden in Süddeutschland betreut und sei an der Vertriebs- und Geschäftsentwicklung im österreichischen Markt beteiligt gewesen. Seine Karriere im Finanzsektor habe Jung mit einer Bankausbildung bei der Frankfurter Sparkasse begonnen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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