Die vorläufigen Ergebnisse von Gerresheimer für das zweite Quartal 2026 zeigen eine deutliche sequenzielle Erholung. Der Umsatz stieg auf 578 Mio. EUR, das bereinigte EBITDA auf 102 Mio. EUR, wodurch sich die Marge auf 17,6 % verbesserte. Das Ergebnis blieb jedoch unter dem Niveau des zweiten Quartals 2025, was aus unserer Sicht eher für eine Stabilisierung als für eine Normalisierung spricht. Die Entwicklung in den Segmenten war uneinheitlich: Containment & Delivery Systems blieb robust, Primary Injectable Solutions weiterhin schwach, während sich Moulded Glass gegenüber dem Vorquartal deutlich verbesserte, bei der Profitabilität jedoch weiterhin unter dem Vorjahresniveau lag. Der abgeschlossene Verkauf von Centor reduziert die Bilanz- und Umsetzungsrisiken zusätzlich. Der Abschluss der PPP-Transaktion wird für das erste Halbjahr 2027 erwartet. Dennoch bleibt die Transparenz hinsichtlich der Pro-forma-Ertragslage begrenzt. Weitere Details erwarten wir mit der Veröffentlichung der endgültigen Halbjahreszahlen. Wir halten an unserem Kursziel von 20,00 EUR fest und bestätigen unsere SELL-Einstufung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/gerresheimer-ag
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