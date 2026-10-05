Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Zinsmärkten ist die Nervosität in den letzten Wochen spürbar gestiegen und wirkt sich so langsam auch auf Spreadprodukte aus, so die Analysten der DekaBank in ihrer aktuellen Ausgabe von "Volkswirtschaft Prognosen".Die Aufschläge von Covered Bonds seien hiervon aber nahezu unbeeindruckt. Zuletzt seien die Spreads sogar ein wenig gesunken. Eine kleine Ausnahme würden französische Anleihen bilden, da deren Renditen durch die kräftige Ausweitung der OATs gegenüber Bundesanleihen sowie gegen Swaps mittlerweile unterhalb der Staatsanleihen notieren würden, ähnlich wie in Italien. Fundamental sei das durchaus zu rechtfertigen, da deren Ratings um drei bis vier Notches über den Governments notieren würden. Dennoch würden sich manche Anleger auf dem Niveau leicht unwohl fühlen. Der Neuemissionsmarkt für Covered Bonds zeige wegen der bisher sehr starken Emissionswelle leichte Ermüdungserscheinungen, doch da viele Emittenten in ihrem Refinanzierungsprogramm weit fortgeschritten seien, dürfte eine nachlassende Emissionspipeline in den kommenden Monaten positiv wirken. (Ausgabe Oktober 2026) (05.10.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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