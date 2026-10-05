Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Intershop Communications AG vom 05.10.2026:B2B-Unternehmen sehen insbesondere dort Potenzial für autonome KI-Agenten, wo Daten, komplexe Prozesse und wiederkehrende Aufgaben heute viel Zeit und Ressourcen binden. Das zeigt der aktuelle B2B-Marktmonitor 2026, den das ECC KÖLN gemeinsam mit Intershop und CGI veröffentlicht hat. Die Studie beleuchtet aktuelle Entwicklungen bei B2B-E-Commerce-Umsätzen, Unternehmen und Trends im deutschen B2B-Handel. Im Fokus steht dabei auch, in welchen Bereichen der Unterstützungsbedarf durch KI-Agenten hoch ist und welche Voraussetzungen Unternehmen für ihren erfolgreichen Einsatz sehen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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