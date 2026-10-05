Linz (www.anleihencheck.de) - Der US-Arbeitsmarkt hat im September überraschend stark an Dynamik eingebüßt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Außerhalb der Landwirtschaft seien nur rund 29.000 neue Stellen entstanden, erwartet worden seien etwa 90.000. Die Arbeitslosenquote sei auf 4,2% gestiegen. Für die FED sei das ein heikler Befund, denn sie habe wegen des energiegetriebenen Preisdrucks zuletzt einen strafferen Kurs eingeschlagen. Die Märkte hätten prompt reagiert: Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinsanhebung bei der nächsten Sitzung sei auf etwa ein Fünftel gesunken, für Dezember bleibe sie mit rund 70% aber hoch. Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen hätten leicht nachgegeben, lägen mit gut 5% jedoch weiter nahe mehrjähriger Höchststände. Dahinter stehe die Sorge, dass teure Energie die Konjunktur bremse und die Inflation zugleich hoch halte. Die Notenbank stecke damit in einem Zielkonflikt zwischen Preisstabilität und Wachstumsstützung. (05.10.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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