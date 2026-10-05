Delaware (www.fondscheck.de) - Lazard Asset Management baut sein Vertriebs- und Kundenbetreuungsteam in Österreich weiter aus, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit Wirkung zum 1. Oktober 2026 ist Kristina Dominkovic als Sales Representative Teil des Wiener Teams. Sie berichtet an Horst Mathä, Country Head Austria, Institutional Sales & Third Party Distribution bei Lazard Asset Management. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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