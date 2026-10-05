Die Mercedes-Benz-Aktie kämpft seit mehreren Tagen mit der 40 €-Marke. Wird es der Stuttgarter Autobauer schaffen, sich darüber zu halten oder müssen sich Anleger bald auf ein neues 6-Jahrestief einstellen? Auf der Kostenbremse Wie bei allen deutschen Autobauern ist die Nachrichtenlage auch bei Mercedes-Benz düster. Die Schwaben müssen angesichts der schwachen Geschäftsentwicklung und einer miserablen Profitabilität genauso massiv auf die Kostenbremse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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