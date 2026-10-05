Die Aktie von Xylem hat in den vergangenen Monaten deutlich an Wert verloren. Gleichzeitig bleibt das Unternehmen operativ auf Wachstumskurs, während der steigende Investitionsbedarf in Wasserinfrastruktur, Industrie und Rechenzentren langfristig für zusätzliche Nachfrage sorgen könnte. Xylem verdient am weltweiten Wasserbedarf Xylem ist ein Industrieunternehmen, das Produkte und Dienstleistungen für den Transport, die Aufbereitung, Filtration und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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