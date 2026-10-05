Aachen (ots) -Premium Schokolade trifft auf luftig-leichten Knuspergenuss: Mit CHOCO WAFER bringt Lindt erstmals seine Schokoladenkompetenz in der Waffel-Kategorie ein und eröffnet ein neues Premium-Segment, das feinste Lindt Schokolade mit der Leichtigkeit einer knusprigen Waffel verbindet. Das Schweizer Traditionsunternehmen erweitert damit das Waffelsegment um eine neue Form des Premium-Genusses und zeigt, dass besondere Genussmomente auch im Alltag ihren Platz haben. Die Neuheit vereint leicht-knusprige Kakaowaffeln mit der unverwechselbaren, feinschmelzenden Lindt Schokolade zu einem einzigartigen Geschmackserlebnis.Crispy. Creamy. Dreamy. Genuss in jeder SchichtBisher war das Angebot an Waffelsnacks vor allem von simplen Alltagsprodukten und klassischen Handelsmarken geprägt. Mit Lindt CHOCO WAFER eröffnet Lindt das Premium-Segment im Waffelmarkt. Der Unterschied zu den gewohnten, keksbasierten Waffeln liegt in der kompromisslosen Qualität: Mit einem hohen Schokoladenanteil von mindestens 70 Prozent und einer Kombination perfekt abgestimmter Texturen hebt Lindt CHOCO WAFER den beliebten Snack-Klassiker auf ein neues Niveau.Im Gegensatz zu vielen anderen Schokoladenwaffeln auf dem Markt, setzt Lindt auf Schokolade und Kakao in jeder einzelnen Schicht. Das Ergebnis ist ein multisensorisches Knusper-Schmelz-Erlebnis der Extraklasse: Crispy. Creamy. Dreamy.: eine perfekte Balance aus aufregendem Knusper, luftig-leichter Cremigkeit und traumhaftem Schokoladengenuss bei jedem Bissen.Die Sorte Lindt CHOCO WAFER Milch Haselnuss vereint drei hochwertige Komponenten:- Knusprige Kakaowaffel: Frisch gebackene, leichte Waffelschichten, verfeinert mit edlem Kakao.- Luftige Füllungen: Eine feine Kombination aus luftiger Schokoladen-Créme und erlesener Gianduja-Créme.- Edles Finish: Ein feiner Überzug aus zartschmelzender Lindt Schokolade, veredelt mit knackigen, frisch gerösteten Haselnüssen.Präzision und Handwerkskunst aus eigener HerstellungHinter Lindt CHOCO WAFER steht die jahrzehntelange Expertise und Leidenschaft der Lindt Maîtres Chocolatiers. Um die hohen Qualitätsansprüche der Marke zu garantieren, investierte Lindt & Sprüngli in eine hochmoderne, eigene Produktionslinie in einer neuen Fabrik.Der perfekte Begleiter für vielfältige GenussmomenteOb für die kleine, genussvolle Auszeit im hektischen Alltag, als perfekter Begleiter für unterwegs oder den gemeinsamen Genuss mit Familie, Freunden und Kollegen: Lindt CHOCO WAFER sorgt für besondere Genussmomente zu jeder Gelegenheit. Während die handlichen Zweierpacks der ideale, unkomplizierte Snack für den Alltag sind, laden die Beutel dazu ein, spontane Genussmomente mit den Liebsten zu teilen. Die einzeln verpackten Waffeln machen das Teilen besonders einfach und sorgen gleichzeitig für frischen Genuss jederzeit und überall. Auch die Verpackung ist stilvoll im Design und bringt den Premium-Charakter der Marke zum Ausdruck.Das Lindt CHOCO WAFER Portfolio im Überblick:Die neuen Kreationen sind bundesweit im Lebensmitteleinzelhandel, in allen Lindt-Boutiquen sowie im Online-Shop in drei unwiderstehlichen Sorten verfügbar: Milch Haselnuss, Milch, Dunkel oder als Mischung. Zur Einführung profitieren Schokoladenliebhaber von einem attraktiven, unverbindlichen Probierpreis bei den Beutel-Varianten.Bildmaterial finden Sie gerne hier: HIER (https://avantgarde.filecamp.com/s/o/zOlKnwmLJn1fsPBD)Medienkontakt:Avantgarde Gesellschaft für Kommunikation - Isabella Scholz - lindt@avantgarde.deOriginal-Content von: Lindt & Sprüngli GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61627/6364914