Die Württembergische Lebensversicherung hat ihr bAV-Angebot erweitert. Mit dem Genius Vorsorge Stufenplan lässt sich die Versorgungsstufe direkt an die Betriebszugehörigkeit koppeln: Je länger ein Mitarbeiter dem Betrieb angehört, desto höher steigen die Arbeitgeberbeiträge. Die Württembergische Lebensversicherung (WürttLeben) hat ihr Produktangebot in der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) erweitert. Mit dem neuen Genius Vorsorge Stufenplan können Arbeitgeber mehrere Versorgungsstufen definieren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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