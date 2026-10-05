Die Deutsche Telekom drehte nach schmerzhaften Kursverlusten in den letzten Wochen kürzlich nach oben ab. Wie ist die Erholung zu bewerten und ist womöglich bereits der Startschuss für eine Aufholjagd gefallen?Deutsche Telekom mit Erholung Die schwache technische Verfassung der Deutschen-Telekom-Aktie war zuletzt immer wieder Thema an dieser Stelle. Noch Ende Februar notierte die Aktie bei 34 Euro und avancierte währenddessen zum Highflyer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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