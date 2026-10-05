Gleich Tacheles in der Früh das lob ich mir!"Wenn ich morgen die Opportunität hätte, aus Russland auszusteigen, würde ich es machen. Wir sind dort rechtswidrig beklagt worden, 3,15 Milliarden Euro sind ja nicht nichts. Auf Dauer wäre es schwierig, in Russland weiter tätig zu sein. Das ist für uns nicht mehr darstellbar", sagte RBI-Vorstandschef Michael Höllerer heute im Klub der Wirtschaftspublizisten. Michael arbeitet weiterhin an einem geordneten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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