Oberursel (www.anleihencheck.de) - Von Mitte August bis Anfang Oktober verschärfte sich an den Kapitalmärkten der Gegensatz zwischen Wachstumszuversicht und steigenden Finanzierungskosten, so die Experten der Alte Leipziger Trust Investment-Gesellschaft mbH in ihrem aktuellen "Invest-Report".Künstliche Intelligenz und robuste Unternehmensgewinne hätten die Aktienmärkte gestützt, während Energiepreise, Inflation und höhere Zinsen auf Anleihen gedrückt hätten. Die Anlageklassen hätten sich unterschiedlich entwickelt: Technologieaktien seien vergleichsweise widerstandsfähig geblieben, der USD habe zugelegt, Gold sei unter Druck geraten und Bitcoin habe von Zuflüssen in börsengehandelte Produkte profitiert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de