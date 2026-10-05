Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die schwache Stimmung am Zinsmarkt beginnt sich so langsam leicht negativ auf Unternehmensanleihen auszuwirken, so die Analysten der DekaBank in ihrer aktuellen Ausgabe von "Volkswirtschaft Prognosen".Die Risikoaufschläge seien um ein paar Basispunkte angestiegen, hierzu habe allerdings auch ein technischer Effekt durch den halbjährlichen Roll-Termin bei den iTraxx Indizes beigetragen. Vor allem in den USA drücke die unvermindert kräftige Neuemissionstätigkeit die Spreads ein wenig nach oben. In Euroland könnten neue Anleihen weiterhin gut platziert werden, zuletzt mit zunehmend High Yield-Anbietern. Während Inflationssorgen einerseits den Markt etwas belasten würden, würden verbesserte Stimmungsindikatoren in Euroland die Hoffnung auf eine konjunkturelle Erholung heben. Zumindest die Umsatz- und Gewinnaussichten der großen Unternehmen würden weiterhin von einer robusten globalen Wirtschaftsentwicklung profitieren. (Ausgabe Oktober 2026) (05.10.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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