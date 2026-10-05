Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Anleihemärkte stehen vor einem anspruchsvollen Herbst, so die Analysten der Privatbank Berenberg.Im September seien die Renditen an den globalen Anleihemärkten auf Mehrjahreshochs gestiegen. Besonders deutlich zeige sich die Entwicklung bei US-Staatsanleihen: Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries habe den höchsten Stand seit 2007 erreicht. Robuste Konjunkturdaten und die Erwartung einer weiterhin restriktiven Geldpolitik hätten insbesondere am kurzen Ende der Zinskurve zu steigenden Renditen geführt und die Zinsstrukturkurven spürbar verflacht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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