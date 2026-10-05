Die Renditen wichtiger Staatsanleihen sind auf mehrjährige Höchststände gestiegen und erhöhen den Druck auf die internationalen Finanzmärkte Hartnäckige Inflation, gestiegene Energiepreise und weitere Zinsschritte der Notenbanken zwingen Investoren züeiner Neubewertung des Zinsrisikos. Der aktuelle Investment Radar der BfV Bank für Vermögen AG zeigt, warum Selektion und Diversifikation jetzt besonders wichtig sind. Die internationalen Anleihemärkte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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