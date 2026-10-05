Mainz (ots) -
Woche 44/26
Freitag, 30.10.
Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:
8.00 auslandsjournal
Deutschland 2026
"frontal" entfällt
8.30 ZDFbesseresser: Fix und fertige Lebensmittel
Sebastian Lege packt aus
Deutschland 2022
(weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen)
Woche 45/26
Samstag, 31.10.
Bitte Programmänderungen beachten:
7.00 Ermittler!
DNA lügt nicht
Deutschland 2018
"Ermittler! - Brandspuren" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Sonntag, 01.11.
Bitte Programmergänzung beachten:
16.00 ZDF-History
Alexander der Große - Der Superstar der Antike
Deutschland 2018
(weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen)
Montag, 02.11.
Bitte Programmänderung beachten:
2.00 Die Erde - Unruhiger Planet
Tsunamis, Vulkane und Wetterextreme
USA 2017
"Terra X Harald Lesch ... und das Leben auf dem Supervulkan" entfällt "Terra X Harald Lesch: Der Wald - Wunderwelt im Wandel" um 2.30 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 3.00 Uhr wie vorgesehen)
Donnerstag, 05.11.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 Terra X
Gustave Eiffel: Der Mann, der den Eiffelturm erfand
Deutschland 2023
"Terra X: Giganten der Kunst - Rembrandt" entfällt "Mysterien des Weltalls: Der große Bruder" um 7.00 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Freitag, 06.11.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Leschs Kosmos
Asteroiden - Abwehrmission im All
Deutschland 2022
"Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit: Reise zum Mars" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6365068
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