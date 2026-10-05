Gold, Kupfer und Nickel in Finnland: Exploration nimmt Fahrt auf

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Nordic Resources meldet Fortschritte bei mehreren Rohstoffprojekten in Finnland. Im Geschäftsjahr bis Ende Juni 2026 konzentrierte sich das Unternehmen vor allem auf das Gold-Kupfer-Projekt Kopsa. Daneben wurden weitere Goldvorkommen untersucht und Arbeiten am großen Nickel-Kobalt-Projekt Pulju vorbereitet. Der Jahresbericht zeigt damit ein Unternehmen, das seine Lagerstätten genauer erkundet und zugleich seine Finanzierung gestärkt hat.
Nordic Resources meldet Fortschritte bei mehreren Rohstoffprojekten in Finnland. Im Geschäftsjahr bis Ende Juni 2026 konzentrierte sich das Unternehmen vor allem auf das Gold-Kupfer-Projekt Kopsa. Daneben wurden weitere Goldvorkommen untersucht und Arbeiten am großen Nickel-Kobalt-Projekt Pulju vorbereitet. Der Jahresbericht zeigt damit ein Unternehmen, das seine Lagerstätten genauer erkundet und zugleich seine Finanzierung gestärkt hat.
Neue Bohrungen erweitern Kopsa
Bei Kopsa führte Nordic Resources insgesamt 9.931 Meter Diamantbohrungen durch. Dabei werden zylinderförmige Gesteinsproben aus dem Untergrund gewonnen. Sie zeigen, wo mineralisiertes Gestein
liegt, welche Metalle es enthält und wie weit sich eine Lagerstätte ausdehnen könnte.
Alle 38 Bohrlöcher hätten nach Angaben des Unternehmens bedeutende mineralisierte Abschnitte außerhalb der bisherigen Ressourcengrenzen getroffen. Die bekannte Zone sei dadurch in den untersuchten Richtungen um 50 bis 150 Meter erweitert worden. Im Südwesten reichten einzelne Bohrungen mehr als 150 Meter über frühere Untersuchungen hinaus. Am nördlichen Rand sei zudem eine neue Zone mit höheren Metallgehalten entdeckt worden.
Die bisherige Ressourcenschätzung für Kopsa umfasst 23,2 Millionen Tonnen Gestein mit durchschnittlich 1,09 Gramm Goldäquivalent je Tonne. Insgesamt entspricht dies rund 814.800 Unzen Goldäquivalent. Bei dieser Kennzahl werden Gold und Kupfer entsprechend ihrem angenommenen wirtschaftlichen Beitrag in einem gemeinsamen Wert zusammengefasst.
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