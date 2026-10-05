Jefferies bleibt bei Air Liquide optimistisch. Das Analysehaus hat die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 204 € bestätigt, und der zuständige Analyst Marcus Dunford-Castro hat anlässlich des Kapitalmarkttages eine Studie vorgelegt, die ich für durchaus aufschlussreich halte. Ziele bis 2030 im Blick Der Gasehersteller und Anlagenbauer Air Liquide hat auf seinem Kapitalmarkttag die strategischen Ziele bis 2030 präsentiert. Das angestrebte durchschnittliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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