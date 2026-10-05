Die Kursentwicklung der Hermès-Aktie treibt selbst hartgesottenen Fans des französischen Luxus-Labels seit geraumer Zeit die Tränen in die Augen. Seit ihrem Allzeithoch im Februar 2025 hat die Aktie rund -55% ihres Wertes eingebüßt. Zum Wochenbeginn sinkt der Kurs auf den tiefsten Stand seit vier Jahren. Hat die Hermès-Aktie Chancen auf einen Rebound oder ist Luxus an der Börse endgültig tot? Zwei Banken senken den Daumen Wenn es nach Meinung zwei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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