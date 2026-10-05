EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: DHL AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



05.10.2026 / 14:26 CET/CEST

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Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm

5. Oktober 2026

DHL AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 28. September 2026 bis einschließlich 2. Oktober 2026 wurden insgesamt 87.932 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der DHL AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code) 28.09.2026 9.009 57,3839 516.971,56 Xetra 28.09.2026 6.176 57,3346 354.098,49 CBOE Europe (CEUX) 28.09.2026 1.144 57,4071 65.673,72 Turquoise Europe (TQEX) 28.09.2026 1.109 57,3681 63.621,22 Aquis Europe (AQEU) 29.09.2026 7.407 57,1303 423.164,13 Xetra 29.09.2026 4.677 57,0636 266.886,46 CBOE Europe (CEUX) 29.09.2026 4.212 57,1227 240.600,81 Turquoise Europe (TQEX) 29.09.2026 1.217 57,1353 69.533,66 Aquis Europe (AQEU) 30.09.2026 7.895 57,2041 451.626,37 Xetra 30.09.2026 7.481 57,2501 428.288,00 CBOE Europe (CEUX) 30.09.2026 1.973 57,1251 112.707,82 Turquoise Europe (TQEX) 30.09.2026 131 56,8800 7.451,28 Aquis Europe (AQEU) 01.10.2026 8.656 56,2485 486.887,02 Xetra 01.10.2026 7.653 56,1477 429.698,35 CBOE Europe (CEUX) 01.10.2026 888 56,4531 50.130,35 Turquoise Europe (TQEX) 01.10.2026 594 56,1491 33.352,57 Aquis Europe (AQEU) 02.10.2026 7.204 56,4711 406.817,80 Xetra 02.10.2026 9.420 56,4296 531.566,83 CBOE Europe (CEUX) 02.10.2026 1.036 56,8054 58.850,39 Turquoise Europe (TQEX) 02.10.2026 50 56,7200 2.836,00 Aquis Europe (AQEU) Gesamt 87.932 56,8708 5.000.762,83

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht ( https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html ).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom

10. August 2026 bis einschließlich 2. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 2.881.481 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg

EVP Investor Relations

Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.