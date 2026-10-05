ALBANY, N.Y., Oct. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global, Inc. (Curia), ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), hatheute eine strategische Investition bekanntgegeben, mit der das Unternehmen seine Produktionskapazitäten für sterile Wirkstoffe (API) sowohl für steroidhaltige als auch für nicht-steroidhaltige Produkte in Valladolid, Spanien, ausbauen will. Diese Erweiterung soll im vierten Quartal 2028 abgeschlossen sein.

In Verbindung mit dem Know-how von Curia in den Bereichen Sterilitätssicherung und Festkörpertechnik - einschließlich aseptischer Kristallisation, Zerkleinerung und Mikronisierung - wird diese Erweiterung die Unterstützung für injizierbare Suspensionen und andere komplexe sterile Formulierungen verbessern. Geschlossene Systeme mit Barriereisolatoren bieten eine primäre Eindämmung für den Umgang mit sterilen Wirkstoffen und minimieren gleichzeitig die Interaktion des Bedienpersonals durch integrierte Bedienfelder. Die erweiterten Funktionen werden zudem eine flexible Skalierbarkeit von Gramm bis zu Tonnen ermöglichen und maßgeschneiderte aseptische Verpackungskonfigurationen bieten, die darauf ausgelegt sind, die Sterilitätssicherung zu gewährleisten, Übergaben zu reduzieren und das Kontaminationsrisiko während des Transports und der Lagerung zu minimieren.

"Unser Standort in Valladolid ist in einzigartiger Weise darauf ausgerichtet, die Herstellung steriler Wirkstoffe in variablen Chargengrößen zu ermöglichen, und diese Investition ist ein wichtiger Schritt für das weitere Wachstum unserer Kapazitäten im Bereich steriler Wirkstoffe", erklärte Scott Wagner, President des Geschäftsbereichs API bei Curia. "Dies wird es uns ermöglichen, auf der jahrzehntelangen Erfahrung des Standorts im Bereich der sterilen Fertigung aufzubauen und unseren Partnern gleichzeitig größere Flexibilität hinsichtlich des Produktionsumfangs sowie mehr Unterstützung von der Entwicklung bis hin zur kommerziellen Fertigung zu bieten."

Diese Erweiterung folgt auf die kürzlich von Curia durchgeführte Modernisierung seiner aseptischen API-Anlagen in Valladolid im Wert von 4 Mio. USD, die im Mai abgeschlossen wurde und die integrierten Forschungs- und Entwicklungs-, Analyse- sowie Fertigungsdienstleistungen des Unternehmens weiter stärkt.

Über Curia

Curia ist ein Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) mit einem integrierten Netzwerk aus mehr als 20 Standorten weltweit und über 3.000 Mitarbeitern, das biopharmazeutische Kunden von der Entdeckung bis zur Markteinführung unterstützt. Unser Leistungsspektrum umfasst kleine Moleküle, generische Wirkstoffe und Biologika, wobei wir über Fachkompetenz in den Bereichen Zulassungsunterstützung, analytische Dienstleistungen sowie die Herstellung von Wirkstoffen und die sterile Abfüllung und Verpackung verfügen. Curia wurde 1991 als Albany Molecular Research, Inc. (AMRI) gegründet und baute sein Fundament auf wissenschaftlicher Innovation auf. Das Unternehmen war ursprünglich für die Entdeckung und Entwicklung des pharmazeutischen Wirkstoffs in Allegra bekannt. In den letzten drei Jahrzehnten haben wir unsere Kompetenzen und unsere globale Präsenz durch strategische Übernahmen ausgebaut, darunter Crystal Pharma, Euticals, Gadea Pharmaceutical Group, Integrity Bio, LakePharma und Ragactives. Heute arbeitet Curia eng mit seinen Kunden zusammen, um die Entdeckung, Entwicklung und Herstellung von Medikamenten zu beschleunigen und so dazu beizutragen, dass Patienten lebensverändernde Therapien erhalten. Besuchen Sie uns unter curiaglobal.com.

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