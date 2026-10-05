JPMorgan bleibt bei CTS Eventim optimistisch, obwohl der Abgang von Finanzchef William Willms zuletzt für Unsicherheit gesorgt hat. Das Einstufung "Overweight" wird bestätigt, das Kursziel liegt weiterhin bei 95,00 €. Analystin Lara Simpson betonte in ihrer Einschätzung vom 05.10.2026, dass CEO Klaus-Peter Schulenberg mit der Bestätigung des Ausblicks und des für den 20. November geplanten Kapitalmarkttags ein wichtiges Signal gesetzt hat. Dazu äußerte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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