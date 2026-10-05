Obwohl die Risiken wachsen, würden viele Nutzer:innen den Zugriff auf ihre Systeme zu leichtfertig erlauben. Um die Sicherheit zu erhöhen, verschärft Apple die Kontrollen für den Vollzugriff auf die Festplatte des Macs. Sicherheitsvorfälle wie der Angriff auf Hugging Face haben bewiesen, dass sich autonome KI-Agenten der menschlichen Kontrolle entziehen und in fremde Systeme eindringen können. Inzwischen fordern sogar Anbieter wie OpenAI und Anthropic ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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