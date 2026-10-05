Mercedes-Benz notiert nach einem neuen Jahrestief am Montag fester, gestützt von weiteren Aktienrückkäufen. Das Ifo-Barometer für Autobauer fällt auf minus 35 Punkte, auch Exporterwartungen rutschen unter null. Chinesische Hersteller profitieren vom E-Auto-Boom hierzulande. Aktionäre sorgen sich um eine Kürzung ihrer Dividende.Die Laune in der deutschen Autoindustrie ist im September regelrecht eingebrochen: Das Ifo-Geschäftsklima der Branche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de