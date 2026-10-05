München (ots) -Die FriesenjunkiesImpro-Dramedy (8 x 30 Min.)Ab 6. November 2026In der Impro-Dramedy unter der Regie von Oskar und Emil Belton begeben sich u. a. Sylvie Meis, Martin Brambach, Shadi Eck und Lea Abova in die tragikomische Welt der luxuriösen Entzugsklinik "Isebek" auf Sylt.Vibes · Find Your FireReality-Show (10 x 50 Min.)Ab 5. November 2026Zwölf Tage, eine Villa auf Rhodos und neun Frauen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Motsi Mabuse begleitet sie auf einer Reise zu ihrem inneren Feuer.Die Paartherapie, Staffel 4Doku-Serie (6 x 30 Min.)Ab 11. November 2026Kann man lernen, sich immer wieder neu zu verlieben? Die erfolgreiche ARD Dokuserie "Die Paartherapie" mit Eric Hegmann geht in die vierte Staffel.Mordach - Blutiger SchneeTV-Zweiteiler (2 x 90 Min.)Ab 20. November 2026Auf dem schneebedeckten Hexenplatz in den Bergen wird eine Leiche gefunden: Eine Jägerin liegt tot inmitten eines mit Blut gezogenen Kreises. Polizeichefin Toni Brandner (Ina Paule Klink) ermittelt.Being Sven HannawaldDoku-Serie (3 x 30 Min)Ab 28. November 2026Dreiteilige ARD-Dokuserie über den Traum vom Fliegen, einen Sieg für die Ewigkeit, einen Sturz in die Unendlichkeit und dem schwierigen Weg zurück ins Leben.Der große Stasi-Leak: Helden oder Verräter?ARD History, Doku-Serie (3 x 30 Min.)Ab 2. November 2026Nach fast 35 Jahren lüftet diese Dokumentation das Geheimnis um die Verfasser der IM-Liste von Halle. Die Urheber der Liste treten zum ersten Mal vor die Kamera und erzählen ihre Geschichte.Report München: Phantom der GeheimdiensteDokumentation (30 Min.)Ab 3. November 2026Er war der wohl raffinierteste, skrupelloseste Betrüger und Doppelagent des Kalten Krieges. Er versprach, Atomwaffen zu bauen und zockte Firmen und Regierungen ab. Die Doku erzählt seine Geschichte.Y-KollektivReportagen (20-45 Min.)Immer montagsY-History: Bodybuilding - Forever Strong | Trainsurfer - Tödlicher TikTok-Hype | Gefangen im Chaos - wenn Wegwerfen unmöglich wird | Der weiße Tod: Abseits der Piste - zwischen Kick und KatastropheTatort & Polizeiruf 110Krimi (90 Min.)Immer freitagsTatort: Frei wie ein Adler | Tatort: Narrentanz | Tatort: Vier Finger | Polizeiruf 110: StalkerARD Story: Wie deutsch ist ein deutsches Auto?Dokumentation (45 Min.)Ab 10. November 202611.000 Menschen arbeiten im VW-Werk Zwickau, doch nach 2030 droht die Schließung. Die ARD Story zeigt, wie abhängig deutsche Standorte von globalen Entwicklungen sind.JossiComedy-Serie (6 x 30 Min.)Ab 13. November 2026Um an eine begehrte Filmrolle zu kommen, gibt Wanja (Jannik Schümann) sich spontan als Jude aus. Und tritt damit eine Lawine von Lügen und kulturellen Missverständnissen los.Geheimsache Doping: KinderDoku-Serie (6 x 25 Min.)Ab 13. November 2026Kinderdoping ist eines der größten Verbrechen im Sport. Hajo Seppelt und sein Team leuchten diesen Abgrund aus. Sie beschreiben weltweit bewegende Schicksale, verfolgen die Drahtzieher und entlarven tatenlose Funktionäre.Money Maker: Bastian Keller - Der MillionentraderDokumentation (30 Min.)Ab 17. November 2026Mit Anfang 20 verliert Bastian Keller sein gesamtes Geld. Heute ist er Profi-Trader. Eine bewegende Geschichte über Absturz, Neuanfang und den Weg zum Millionentrader.KI - Die letzte Erfindung der Menschheit?Dokumentarfilm (75 Min.)Ab 18. November 2026KI entwickelt sich in atemberaubendem Tempo, gleichzeitig häufen sich Warnungen. Verlieren wir die Kontrolle? Dies ist der Film zur wichtigsten Frage unserer Zeit - mit den drei "Godfathers of AI" Geoffrey Hinton, Yoshua Bengio und Yann LeCun.Draußenpolitik - Folge 7Talk (30 Min.)Ab 18. November 2026, 19:00 UhrDraußenpolitik bringt den Politik-Talk dahin, wo die Menschen sind! Louis Klamroth reist durch Deutschland und diskutiert mit Politikern, Experten, Prominenten und Bürgern über die Themen, die unsere Gesellschaft aktuell bewegen.Operation Cobalt: Der 70-Millionen-RaubDoku-Serie (3 x 30 Min.)Ab 20. November 2026, 17:00 Uhr1994 werden aus der Frankfurter Schirn drei unersetzliche Meisterwerke geraubt. Um die Bilder zu retten, jagen unterschiedliche Player um den Globus und gehen selbst den absurdesten Hinweisen nach.Weltspiegel Doku: Social Media verbieten - Das Australien-ExperimentDokumentation (45 Min.)Ab 22. November 2026Australien hat umgesetzt, worüber in Europa noch immer diskutiert wird: Seit Ende 2025 sind Social-Media-Konten für unter 16-Jährige offiziell verboten. Funktioniert das?Beyond AlpenüberquerungDokumentation (45 Min.)Ab 24. November 2026Wer bin ich, wenn nichts mehr ablenkt? Im Herbst brechen die Bergfreundinnen Kaddi und Toni zu einer außergewöhnlichen Reise auf: Elf Tage wandern sie durch die einsamen Seealpen Südfrankreichs bis ans Mittelmeer.team.recherche: Peptide - Wundermittel ohne Zulassung?Dokumentation (30 Min.)Ab 26. November 2026Sie werden als Wundermittel für Muskelaufbau und junge Haut gefeiert. Auch in Deutschland spritzen sich immer mehr Menschen Peptide - auf eigenes Risiko. Wer verkauft die Substanzen und profitiert vom Boom?Pressedossier mit ausführlichen Informationen zu den Highlights in der ARD Mediathek: https://pressekits.ard.de/highlights-ard-mediathekPressekontakt:Ingrid GüntherARD-ProgrammdirektionKommunikation / PRE-Mail: presse.daserste@ard.deFotos bei ard-foto.de und br-foto.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/6365258