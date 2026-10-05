Anzeige
Mehr »
Montag, 05.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
US-Compliance: Kobalt-Ziele in zwei Ozeanen im Fokus
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1C58J | ISIN: AU000000AGR4 | Ticker-Symbol: 5N91
Stuttgart
05.10.26 | 16:33
0,007 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
AGUIA RESOURCES LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AGUIA RESOURCES LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0060,00817:07
axinocapital.de
05.10.2026 15:21 Uhr
210 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Update zu Aguia Resources: Far East Capital ordnet die Lage in Brasilien ein

Anzeige / Werbung

Eine Nachricht aus Brasilien hat die Aguia-Aktie unter Druck gesetzt und einen bereits als beendet angesehenen Konflikt um das Phosphatprojekt Três Estradas neu entfacht. Warwick Grigor, Non-Executive Chairman von Aguia, greift die jüngsten Entwicklungen in seinem Weekly Commentary für Far East Capital auf und erläutert die Lage aus seiner Sicht. Dabei verweist er auf einen entscheidenden Punkt, den der Markt seiner Einschätzung nach unterschätze.

Eine Nachricht aus Brasilien hat die Aguia-Aktie unter Druck gesetzt und einen bereits als beendet angesehenen Konflikt um das Phosphatprojekt Três Estradas neu entfacht. Warwick Grigor, Non-Executive Chairman von Aguia, greift die jüngsten Entwicklungen in seinem Weekly Commentary für Far East Capital auf und erläutert die Lage aus seiner Sicht. Dabei verweist er auf einen entscheidenden Punkt, den der Markt seiner Einschätzung nach unterschätze.

Gericht stellt Umweltgenehmigung infrage

Ausgangspunkt des Verfahrens ist eine Klage der brasilianischen Bundesstaatsanwaltschaft aus dem Jahr 2021. Sie beantragte, die 2019 erteilte vorläufige Umweltgenehmigung für Três Estradas auszusetzen. Nach Darstellung von Aguia und Grigor geht es vor allem um die Frage, ob mögliche Auswirkungen auf traditionelle Gemeinschaften während der Umweltprüfung ausreichend berücksichtigt worden seien.

Ein Bundesgericht in Bagé entschied im Oktober 2024 zunächst zugunsten von Aguia und der Umweltbehörde FEPAM. Das Gericht sah die vorgeschriebenen Anhörungen als ausreichend an. Gegen diese Entscheidung legten die Bundesstaatsanwaltschaft und beteiligte Verbände Berufung ein.

Am 15. September 2026 gab das zuständige Bundesregionalgericht den Berufungen teilweise statt. Nach Angaben von Aguia erklärte die Mehrheit des erweiterten Senats die Umweltgenehmigung für ungültig. Die Entscheidung habe auf der Annahme beruht, dass der Betrieb noch nicht aufgenommen worden sei. Aguia erklärte dagegen, das Unternehmen habe dem Gericht Betriebsgenehmigungen und weitere Unterlagen zum bereits begonnenen Abbau vorgelegt.

Zur Original-Pressemitteilung

Aguia bereitet Rechtsmittel vor

Die Rechtsberater von Aguia würden nach Zustellung der schriftlichen Entscheidung einen Antrag auf Klarstellung einreichen. Dieser solle insbesondere darauf hinweisen, dass der Betrieb bereits begonnen habe und eine Unterbrechung wirtschaftliche sowie betriebliche Folgen verursachen würde.

Auch FEPAM habe angekündigt, die Rechtmäßigkeit des Genehmigungsverfahrens verteidigen zu wollen. Nach Angaben von Aguia werde zudem erwartet, dass sich die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Rio Grande do Sul dieser Position anschließen würde. Mehrere regionale Verbände sowie die Bürgermeister von Lavras do Sul und Caçapava do Sul hätten ebenfalls Bedenken gegen die Gerichtsentscheidung geäußert.

Unterstützer demonstrieren in für Bergbau und Rechtssicherheit. Quelle: AGUIA Resources

Grigor spricht von einer NGO-Saga

Grigor vertritt in seinem Newsletter die Auffassung, Aguia sei zwischen den Umweltverbänden und den zuständigen staatlichen Stellen geraten. Die Umweltbehörde halte ihre Prüfung weiterhin für ordnungsgemäß. Auch die Gemeinde Lavras do Sul habe erklärt, dass die klagenden Organisationen keine Unterlagen zu den betreffenden Gemeinschaften bei ihr angefordert hätten.

Besonders kritisch bewertet Grigor die Annahme des Gerichts, das Projekt befinde sich noch vor dem Betriebsbeginn. Die Mine sei zum Zeitpunkt seines Kommentars bereits seit rund vier Monaten in Betrieb gewesen. Er verwies außerdem auf öffentliche Proteste und eine von FEDERASUL organisierte Veranstaltung am 30. September in Porto Alegre. Dort hätten Einwohner, Wirtschaftsverbände, Gewerkschaftsvertreter und Politiker eine Überprüfung der Entscheidung verlangt.

Keine Anordnung zum Förderstopp

Nach Grigors Darstellung war bis zum 3. Oktober keine Anordnung zur Einstellung des Abbaus ergangen. Aguia hatte zuvor ebenfalls erklärt, dass man keine Unterbrechung des Betriebs erwarte. Rund 25.000 Tonnen noch nicht verarbeitetes Phosphaterz sowie 1.600 Tonnen verarbeitetes Material sollten nach Unternehmensangaben bei der damaligen Produktionsrate für etwa sechs Monate ausreichen.

Grigor hält die Marktreaktion deshalb für überzogen und rechnete mit einer für Aguia günstigen Klärung. Diese Einschätzung ist mit einem deutlichen Interessenkonflikt verbunden: Grigor ist Non-Executive Chairman von Aguia, und ihm zuzurechnende Interessen halten Aktien des Unternehmens. Far East Capital weist zudem darauf hin, keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit seines kostenlosen Kommentars zu übernehmen. Entscheidend würden nun die schriftliche Urteilsbegründung und die angekündigten rechtlichen Schritte von Aguia und FEPAM sein.

Far East Capital - Weekly Commentary vom 3. Oktober 2026

Weekly Commentary von Far East Capital herunterladen (PDF)

Impressum
Angaben gemäß § 5 TMG: Herausgeber axinocapital.de ist ein Service der AXINO Capital GmbH · Eugenie-von-Soden-Straße 24/1 73728 Esslingen am Neckar Deutschland · Geschäftsführer Wolfgang Seybold · Geschäftssitz Esslingen am Neckar · Handelsregister Handelsregisterbuch: HRB 747234 Register: Amtsgericht Stuttgart · USt-Id Nr. DE279391117 · Inhaltlicher Verantwortlicher Verantwortlichkeit im Sinne des § 55 des Rundfunkstaatsvertrages (RStV): AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, Deutschland, office@axino.com

Nutzungshinweise und Disclaimer
1. Gegenstand
Diese allgemeinen Nutzungsbedingungen regeln den rechtlichen Rahmen für die Nutzung der folgenden Webseiten der AXINO Capital GmbH und deren Unterseiten: https://www.axinocapital.de https://www.youtube.com/channel/UC17lIUp6TeXnnGy4GMdFn3g Sie gelten zwischen dem Nutzer und der AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, vertreten durch die Geschäftsführung, nachfolgend "AXINO" genannt. Durch die Freischaltung des Nutzers und/oder die Nutzung der o.g. Webseiten akzeptiert der Nutzer die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen.
2. Leistungsbeschreibung / Disclaimer
2.1. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen großer Nachrichtenagenturen wie Reuters oder dpa. Kurs- und Preisangaben werden von Börsen und Banken zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die AXINO Capital GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß MiFID II und §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der AXINO Capital GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der AXINO Capital GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann. 2. Die in den Kommentaren zu den Artikeln veröffentlichten Informationen, Meinungen und Empfehlungen erfolgen nicht im Namen von AXINO, sondern stellen die subjektive Ansicht bzw. den Kenntnisstand des jeweiligen Verfassers dar.
3. Urheber-/Nutzungsrechte
3.1. Das Angebot ist durch urheberrechtliche Bestimmungen vor Vervielfältigung und Missbrauch geschützt. Die rechtswidrige Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung von Inhalten des Angebots oder deren Nachahmung über das eingeräumte Nutzungsrecht hinaus wird von AXINO durch zivil-, notfalls auch strafrechtliche Maßnahmen verfolgt.
3.2. AXINO behält sich sämtliche Rechte an den Inhalten vor. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, die Informationen zu vervielfältigen, abzuändern, zu verbreiten, nachzudrucken, dauerhaft zu speichern, insbesondere zum Aufbau einer Datenbank zu verwenden oder an Dritte weiterzugeben.
4. Einstellung von Inhalten durch den Nutzer - Nutzungsbedingungen
4.1. Das Verfassen von Inhalten (z.B. Kommentaren) und deren öffentlicher Verbreitung ist nur unter Nennung einer gültigen E-Mail-Adresse (welche nicht veröffentlicht wird) möglich. Der Nutzer ist verpflichtet, seine Daten zu aktualisieren, sobald sich die Angaben, insbesondere die E-Mail-Adresse, ändern sollten.
4.2. Sofern der Nutzer eigene Inhalte (sog. "User Generated Content", z.B. Texte, Fotos, Videos) in die Angebote von AXINO einstellt, insbesondere in Form von Kommentaren in den Weblogs, verpflichtet sich der Nutzer zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere ist es dem Nutzer untersagt, pornografische, gewaltverherrlichende und volksverhetzende Inhalte zu verbreiten, zu Straftaten aufzurufen und Persönlichkeitsrechte Dritter zu verletzen. Die Einstellung urheberrechtlich geschützter Werke darf nur mit der der Zustimmung des Urhebers erfolgen.
4.3. Auf Wunsch des Nutzers wird im Bereich der Leserkommentare nicht der reale Anmeldename, sondern ein frei wählbares Pseudonym angezeigt. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, unter mehren Pseudonymen im Forum aufzutreten.
4.4. Der Nutzer hat in seinen Beiträgen einen fairen und sachlichen Ton zu wahren. Die Meinung und Äußerung der anderen Teilnehmer ist zu respektieren.
4.5. Um unnötige Ladezeiten zu vermeiden, wird der Nutzer gebeten, auf das Anhängen von Bildern zu verzichten. Leserkommentare dienen darüber hinaus dem sachlichen und verbalen Meinungsaustausch und der Diskussion unter den registrierten Nutzern.
4.6. Sämtliche Beiträge werden erst nach Prüfung durch die Redaktion freigegeben. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge zu kürzen oder nicht zu veröffentlichen. Nutzern, die wiederholt gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen, kann die Registrierung entzogen werden.
4.7. Die Darstellung oder Verherrlichung von links- oder rechtsradikalem, rassistischem, anstößigem oder auch pornographischem Material, sowie jegliche Verlinkung darauf ist verboten und kann rechtliche Folgen nach sich ziehen. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
4.8. Eine Pflicht zur Überprüfung der vom Nutzer eingestellten Inhalte durch AXINO besteht nicht. AXINO behält sich aber das Recht vor, stichprobenartig eingestellte Inhalte zu überprüfen, ohne hierfür die Verantwortung für diese Inhalte zu übernehmen.
4.9. Mit der Einstellung von Inhalten räumt der Nutzer AXINO und den mit ihr verbundenen Unternehmen unentgeltlich das Recht ein, die Inhalte zeitlich unbegrenzt zu speichern, zu verbreiten, zu veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu machen, zum Download anzubieten und in Online- und Printmedien des AXINO und verbundener Unternehmen zu nutzen. AXINO behält sich vor, Inhalte auch gekürzt zu veröffentlichen.
4.10. Der Nutzer versichert, zur Einräumung entsprechender Nutzungsrechte an den eingestellten Inhalten berechtigt zu sein und stellt AXINO und die mit ihm verbundenen Unternehmen von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die aufgrund der vom Nutzer eingestellten Inhalte geltend gemacht werden, frei.
4.11. AXINO ist jederzeit berechtigt, vom Nutzer eingestellte Inhalte zu löschen und/oder den Zugang des Nutzers zu sperren. Ersatzansprüche des Nutzers wegen gelöschter Inhalte sind ausgeschlossen. Der Nutzer ist selbst verantwortlich für die Sicherung der eingestellten Inhalte.
5. Haftung
5.1. AXINO gewährleistet nicht, dass das Angebot jederzeit erreichbar und fehlerfrei ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Zugriff auf das Angebot durch Ursachen verhindert wird, die außerhalb des Einflusses von AXINO liegen.
5.2. Die von AXINO veröffentlichten Inhalte (z.B. Artikel, Daten und Prognosen) sind mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch können weder AXINO noch die von AXINO eingesetzten Dienstleister, insbesondere die Datenlieferanten, für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität eine Gewähr übernehmen.
5.3. AXINO haftet nicht für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten. Ebenso wenig übernimmt AXINO Gewähr für die Brauchbarkeit der Daten für seine Nutzer. Soweit durch die Nutzung der Daten gegenüber dem Nutzer Ansprüche wegen angeblicher Rechtsverletzungen geltend gemacht werden, hat AXINO hierfür nicht einzustehen.
6. Datenschutz
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
7. Schlussbestimmungen
7.1. AXINO ist jederzeit berechtigt, angebotene Dienste ganz oder teilweise einzustellen, zukünftig kostenpflichtig zu betreiben oder abzuändern.
7.2. AXINO behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung diese Nutzungshinweise (AGB) abzuändern oder zu erweitern. Der Nutzer erklärt sich mit der Änderung einverstanden, sofern er nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen per E-Mail widerspricht. Die Änderungen treten erst in Kraft, wenn der Nutzer per E-Mail darauf aufmerksam gemacht wurde.
7.3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.
7.4. Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch solche wirksamen Regelungen ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck weitgehend erreichen.
7.5. Gerichtsstand ist in Esslingen am Neckar, soweit der Kunde Kaufmann i. S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Gleiches gilt, soweit der Kunde bei Klageerhebung keinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland hat.

Enthaltene Werte: AU000000AGR4

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.