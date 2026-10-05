Update zu Aguia Resources: Far East Capital ordnet die Lage in Brasilien ein

Anzeige / Werbung

Eine Nachricht aus Brasilien hat die Aguia-Aktie unter Druck gesetzt und einen bereits als beendet angesehenen Konflikt um das Phosphatprojekt Três Estradas neu entfacht. Warwick Grigor, Non-Executive Chairman von Aguia, greift die jüngsten Entwicklungen in seinem Weekly Commentary für Far East Capital auf und erläutert die Lage aus seiner Sicht. Dabei verweist er auf einen entscheidenden Punkt, den der Markt seiner Einschätzung nach unterschätze.

Eine Nachricht aus Brasilien hat die Aguia-Aktie unter Druck gesetzt und einen bereits als beendet angesehenen Konflikt um das Phosphatprojekt Três Estradas neu entfacht. Warwick Grigor, Non-Executive Chairman von Aguia, greift die jüngsten Entwicklungen in seinem Weekly Commentary für Far East Capital auf und erläutert die Lage aus seiner Sicht. Dabei verweist er auf einen entscheidenden Punkt, den der Markt seiner Einschätzung nach unterschätze.

Gericht stellt Umweltgenehmigung infrage

Ausgangspunkt des Verfahrens ist eine Klage der brasilianischen Bundesstaatsanwaltschaft aus dem Jahr 2021. Sie beantragte, die 2019 erteilte vorläufige Umweltgenehmigung für Três Estradas auszusetzen. Nach Darstellung von Aguia und Grigor geht es vor allem um die Frage, ob mögliche Auswirkungen auf traditionelle Gemeinschaften während der Umweltprüfung ausreichend berücksichtigt worden seien.



Ein Bundesgericht in Bagé entschied im Oktober 2024 zunächst zugunsten von Aguia und der Umweltbehörde FEPAM. Das Gericht sah die vorgeschriebenen Anhörungen als ausreichend an. Gegen diese Entscheidung legten die Bundesstaatsanwaltschaft und beteiligte Verbände Berufung ein.



Am 15. September 2026 gab das zuständige Bundesregionalgericht den Berufungen teilweise statt. Nach Angaben von Aguia erklärte die Mehrheit des erweiterten Senats die Umweltgenehmigung für ungültig. Die Entscheidung habe auf der Annahme beruht, dass der Betrieb noch nicht aufgenommen worden sei. Aguia erklärte dagegen, das Unternehmen habe dem Gericht Betriebsgenehmigungen und weitere Unterlagen zum bereits begonnenen Abbau vorgelegt.

Zur Original-Pressemitteilung

Aguia bereitet Rechtsmittel vor

Die Rechtsberater von Aguia würden nach Zustellung der schriftlichen Entscheidung einen Antrag auf Klarstellung einreichen. Dieser solle insbesondere darauf hinweisen, dass der Betrieb bereits begonnen habe und eine Unterbrechung wirtschaftliche sowie betriebliche Folgen verursachen würde.



Auch FEPAM habe angekündigt, die Rechtmäßigkeit des Genehmigungsverfahrens verteidigen zu wollen. Nach Angaben von Aguia werde zudem erwartet, dass sich die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Rio Grande do Sul dieser Position anschließen würde. Mehrere regionale Verbände sowie die Bürgermeister von Lavras do Sul und Caçapava do Sul hätten ebenfalls Bedenken gegen die Gerichtsentscheidung geäußert.