Wien (www.fondscheck.de) - Die DWS übernimmt Peakside Capital Advisors, einen Immobilien-Asset-Manager mit Schwerpunkt auf Value-Add- und opportunistischen Anlagen in Deutschland sowie in Mittel- und Osteuropa, so die Experten von "FONDS professionell".Bei der Transaktion, die bis Ende 2026 vollzogen sein solle, würden nicht nur sämtliche Peakside-Aktien ins Eigentum der DWS übergehen, es würden neben den Gründern und geschäftsführenden Gesellschaftern Stefan Aumann und Boris Schran auch weitere Mitglieder des Management-Teams von Peakside an Bord bleiben. Auch im übrigen Peakside-Team solle personelle Kontinuität gewahrt bleiben, heiße es in einer Unternehmensmitteilung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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