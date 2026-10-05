Wien (www.fondscheck.de) - Kevin Dunzel ist neuer Executive Director im Drittvertrieb (Third Party Wealth) für Deutschland und Österreich bei Goldman Sachs Asset Management (GSAM), so die Experten von "FONDS professionell".Er sei zum 1.Oktober von Natixis Investment Managers gewechselt, wo er die vergangenen drei Jahre als Senior Sales Director tätig gewesen sei. Das teile Dunzel auf der Karriereplattform LinkedIn mit; GSAM habe die Personalie auf Anfrage von "FONDS professionell ONLINE" nicht kommentiert. Vor Natixis sei Dunzel über acht Jahre lang bei der DWS gewesen, zuletzt als Senior Coverage Specialist im Bereich Banks, Discretionary Portfolio & Asset Managers. (News vom 02.10.2026) (05.10.2026/fc/n/p) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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