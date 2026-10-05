Goldman Sachs nimmt LVMH mit einem Kursziel von 500 € ins Coverage auf, Einstufung "Buy". Die US-Investmentbank glaubt, dass Europas Luxuskonzern den Weg zurück auf den Wachstumspfad findet, und das ist eine Ansage, die den Markt aufhorchen lässt. Drei Jahre Normalisierung, dann die Wende Nach dem Post-Corona-Boom folgte eine längere Abkühlungsphase im Luxussegment. Goldman Sachs rechnet damit, dass sich das bis 2027 ändert, mit einem organischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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