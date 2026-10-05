85% Kurspotenzial? Analysten wittern Aufholpotenzial bei Gold-Explorer

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Sonoro Gold meldet Fortschritte beim Gold-Silber-Projekt Cerro Caliche in Sonora. Ein Research von 3L Capital hebt neue Bohrtreffer, die auf rund 8.200 Hektar vergrößerte Projektfläche und das laufende 50.000-Meter-Bohrprogramm hervor. Die Analysten sehen darin wichtige Schritte, um die Ressource zu erweitern und den Bewertungsabschlag zu vergleichbaren Goldprojekten zu verringern.

Sonoro Gold meldet Fortschritte beim Gold-Silber-Projekt Cerro Caliche in Sonora. Ein Research von 3L Capital hebt neue Bohrtreffer, die auf rund 8.200 Hektar vergrößerte Projektfläche und das laufende 50.000-Meter-Bohrprogramm hervor. Die Analysten sehen darin wichtige Schritte, um die Ressource zu erweitern und den Bewertungsabschlag zu vergleichbaren Goldprojekten zu verringern.

Neue Goldzonen auf erweitertem Gebiet

Bis Anfang Oktober waren 72 Bohrlöcher über 14.086 Meter abgeschlossen. Die ersten Bohrungen auf der neu erworbenen Diana-Konzession lieferten laut Sonoro oberflächennahe Mineralisierung. Bohrloch SCR-387 traf über 28,95 Meter auf 2,598 Gramm Gold je Tonne, darunter 13,72 Meter mit 5,101 Gramm. SCR-391 ergab 32 Meter mit 1,846 Gramm Gold je Tonne, einschließlich 4,57 Meter mit 10,430 Gramm. Nach Einschätzung von 3L Capital könnten sich damit die geologischen Korridore in das erweiterte Gebiet fortsetzen.

Projektfläche wächst auf das Sechsfache

Sonoro hat die Fläche von Cerro Caliche 2026 von rund 1.350 auf etwa 8.200 Hektar erweitert. Dazu gehörte der Erwerb von 23 angrenzenden Mineral-Konzessionen. 3L Capital bewertet dies als wichtigen Schritt, weil weniger als 30 Prozent der bekannten mineralisierten Zonen auf dem ursprünglichen Gebiet durch Bohrungen geprüft worden seien. Die neuen Konzessionen seien noch nicht in der Ressourcen-Schätzung enthalten.