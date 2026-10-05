Der Sportartikelriese aus Beaverton kassiert nach seinem Quartalsbericht eine Kurszielsenkung nach der anderen. Vor allem der schwache Umsatzausblick für das Geschäftsjahr 2026/27 verschreckt Aktionäre. Gleichzeitig drücken steigende Anleiherenditen auf die Attraktivität der Dividende.Nike kommt auch zum Wochenstart nicht zur Ruhe. Die Aktie des Sportartikelkonzerns verliert am Montag rund 1,3 Prozent auf 29,69 Euro und rutscht damit unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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