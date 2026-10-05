Zeichnungsphase im Oktober 2026 Der österreichische Gesundheitskonzern BIOGENA begibt eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: AT0000A3XXXX) mit einem Volumen von bis zu 20 Mio. Euro. Der Bond bietet einen jährlichen Zinskupon von 6,00 % und kann ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro ab sofort bis zum 4. November 2026 über die Zeichnungsstrecke auf der BIOGENA-Website gezeichnet werden. Die Laufzeit der mittlerweile siebten BIOGENA-Anleihe beginnt am 20. November 2026 und endet am 20. November 2031. Mit der neuen Anleihe möchte BIOGENA Anleger erneut an der weiteren Entwicklung des Unternehmens beteiligen und die nächste Expansionsphase finanzieren. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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