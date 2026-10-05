In diesem Kurzportrait geht um Verisk Analytics, die Daten, Modelle, Software und Analysen zur Verfügung stellen, mit denen Versicherer Risiken bewerten, Policen kalkulieren, Schäden bearbeiten und Betrug erkennen. Das klingt zunächst wenig spektakulär. Für die Kunden ist es jedoch von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung: Je besser ein Versicherer Risiken einschätzen kann, desto präziser kann er Preise festlegen, Schäden bewerten und Kapital einsetzen.Genau darin liegt die Besonderheit des Geschäftsmodells. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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