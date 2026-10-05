Die Anleger in Frankfurt stehen weiterhin im Bann der europäischen Staatsanleihemärkte und der hohen Energiepreise. Diese Kombination begrenzt das weitere Aufwärtspotenzial der Aktienmärkte. Daran änderten heute auch die europäischen Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungssektor wenig. Sie lagen zwar durchweg in der Expansionszone über 50 und hielten damit die Hoffnung auf eine konjunkturelle Erholung am Leben. Die Dynamik bleibt jedoch schwach und zwischen den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich.

Insgesamt dürfte die datenarme Handelswoche weiter von den Energiepreisen und Anleiherenditen dominiert werden. Durch die Goldene Woche in China fehlen zudem wichtige Impulse aus Asien. Besonders die zunehmenden Renditeunterschiede zwischen den europäischen Staaten sorgen für Nervosität und wecken bei manchen Anlegern Erinnerungen an die Eurokrise. Auch der Euro bekommt diese Unsicherheit zu spüren. Die Kombination aus hohen Energiepreisen, steigenden Renditen und fiskalischen Sorgen bleibt damit ein schwerer Rucksack für die europäischen Aktienmärkte.

Dagegen steht derzeit vor allem die Hoffnung auf starke Quartalszahlen der Hyperscaler und Halbleiterunternehmen. Die kommende Berichtssaison wird deshalb zur Bewährungsprobe für die Aktienmärkte. Zuletzt wurde die Rally an der Wall Street nur noch von wenigen großen Unternehmen getragen. Jetzt müssen die Unternehmensgewinne zeigen, ob daraus wieder eine breitere Aufwärtsbewegung werden kann.

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