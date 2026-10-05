Heidelberg (ots) -
Die Nachfrage übertrifft alle Erwartungen: Rund 100 000 Haushalte hat die Bundesregierung bereits bei der Anschaffung eines E-Autos unterstützt. Umweltminister Carsten Schneider nennt das Förderprogramm die Antwort auf den Preisschock an den Tankstellen. Denn jedes zusätzliche Elektroauto mache Deutschland unabhängiger von teuren Ölimporten und internationalen Konflikten. Umso unverständlicher ist es daher, dass die schwarz-rote Koalition mit dem Tankrabatt noch eine zweite Antwort auf die steigenden Spritpreise gibt, die der ersten widerspricht. Denn mehr noch als die Förderprämie dürften die hohen Kosten für Benzin und Diesel zum Zulassungsrekord bei E-Autos beigetragen haben. Dieser Kaufanreiz aber wird nun - ebenfalls mit Steuergeldern - reduziert.
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Rhein-Neckar-Zeitung
Dr. Klaus Welzel
Telefon: +49 (06221) 519-5011
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66730/6365379
Die Nachfrage übertrifft alle Erwartungen: Rund 100 000 Haushalte hat die Bundesregierung bereits bei der Anschaffung eines E-Autos unterstützt. Umweltminister Carsten Schneider nennt das Förderprogramm die Antwort auf den Preisschock an den Tankstellen. Denn jedes zusätzliche Elektroauto mache Deutschland unabhängiger von teuren Ölimporten und internationalen Konflikten. Umso unverständlicher ist es daher, dass die schwarz-rote Koalition mit dem Tankrabatt noch eine zweite Antwort auf die steigenden Spritpreise gibt, die der ersten widerspricht. Denn mehr noch als die Förderprämie dürften die hohen Kosten für Benzin und Diesel zum Zulassungsrekord bei E-Autos beigetragen haben. Dieser Kaufanreiz aber wird nun - ebenfalls mit Steuergeldern - reduziert.
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