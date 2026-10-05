DJ United Internet überträgt eigene Darlehensforderungen an 1&1 gegen neue Aktien

DOW JONES--Der Mobilfunkanbieter 1&1 gibt knapp 35,4 Millionen neue Aktien aus, die ihr Mehrheitsaktionär United Internet komplett zeichnet. Im Gegenzug überträgt der Internetkonzern dem Tochterunternehmen seine Darlehensansprüche gegen das Düsseldorfer Unternehmen 1&1 Versatel in Höhe von nominal 850,2 Millionen Euro, wie beide Seiten in getrennten Erklärungen mitteilten. Als Folge der Transaktion steigt die Beteiligung von United Internet an der 1&1 AG auf rund 89,32 Prozent. Aktuell liegt sie bei rund 87,19 Prozent.

Die Transaktion stärke die Kapitalstruktur und den finanziellen Handlungsspielraum von 1&1, heißt es in der Mitteilung von United Internet. Zugleich werde die konzerninterne Finanzierungsstruktur vereinfacht.

1&1 Versatel ist eine 100-prozentige mittelbare Tochtergesellschaft der 1&1 AG.

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October 05, 2026 14:41 ET (18:41 GMT)

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