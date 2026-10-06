Pentagon gründet "Autowarcom" - und Yugo Metals sucht einen kritischen Rüstungsrohstoff in Europa

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Das Pentagon bereitet sich auf einen Krieg vor, in dem Drohnenschwärme, Roboter und künstliche Intelligenz eine immer größere Rolle spielen. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat dafür Ende September ein neues Autonomous Warfare Command, kurz "Autowarcom", angekündigt. Das neue Vier-Sterne-Kommando soll autonome und robotische Systeme schneller in die amerikanischen Streitkräfte bringen. Parallel verschärft Washington jedoch eine wesentlich weniger futuristische Seite der Verteidigungsstrategie: die Versorgung mit kritischen Materialien. Eine Executive Order verlangt, strategisch wichtige Defense-Lieferketten künftig bis zum Ursprung der Rohstoffe transparenter zu machen und stärker auf heimische oder verbündete Quellen auszurichten. Antimon ist ein solcher kritischer Rohstoff mit militärischen Anwendungen, für dessen heimische Versorgung Washington bereits Millionen bereitstellt. Yugo Metals (ISIN: AU0000404998) exploriert beim Golden-Hills-Projekt in Bosnien-Herzegowina ebenfalls nach Gold und Antimon. Noch ist Yugo allerdings ein früher Explorer ohne definierte Antimonressource und ohne jede bekannte Verbindung zum Pentagon oder Autowarcom.

Das Pentagon schafft ein eigenes Kommando für autonome Kriegsführung

Hegseth kündigte Autowarcom am 30. September als Teil eines größeren Umbaus der amerikanischen Streitkräfte an. Das Kommando soll von einem Vier-Sterne-Offizier geführt werden und die Entwicklung sowie Integration autonomer und robotischer Systeme beschleunigen. Die Lehren aus aktuellen Konflikten spielen dabei eine zentrale Rolle. Insbesondere der Krieg in der Ukraine hat gezeigt, wie stark günstige Drohnen, unbemannte Systeme und neue Software die traditionelle Kriegsführung verändern können. Für das Pentagon geht es deshalb nicht darum, klassische Waffensysteme vollständig zu ersetzen. Vielmehr sollen hochwertige Raketen, Flugzeuge und Luftverteidigungssysteme durch massenhaft einsetzbare autonome Systeme ergänzt werden. Reuters beschreibt die Gründung als Teil einer strategischen Verschiebung hin zu günstigeren und skalierbaren KI-gestützten Systemen.

Elon Musk und Palmer Luckey sollen über den Krieg der Zukunft nachdenken

Parallel startet das Pentagon "Project Meridian". Daran sollen unter anderem Elon Musk, Anduril-Gründer Palmer Luckey und der frühere Sprecher des Repräsentantenhauses Newt Gingrich mitwirken. Innerhalb von 120 Tagen soll untersucht werden, wie sich Kriegsführung durch neue Technologien verändern könnte. Besonders Luckey steht für den Aufstieg einer neuen Generation amerikanischer Defense-Unternehmen. Anduril setzt stark auf autonome Systeme, Drohnen und Software und fordert damit die traditionelle Struktur der Rüstungsindustrie heraus. Autowarcom zeigt nun, dass diese Technologien nicht mehr nur ein Thema für Start-ups sind, sondern organisatorisch direkt im amerikanischen Militär verankert werden sollen.

Doch auch die modernste Drohne braucht eine reale Lieferkette

Genau an diesem Punkt führt die Geschichte von KI und Robotik zu Rohstoffen - allerdings nicht über die Behauptung, eine bestimmte Drohne benötige Antimon. Dafür gibt es keinen belastbaren Beleg. Der Zusammenhang liegt tiefer in der industriellen Basis. Autonome Systeme müssen in großer Stückzahl gebaut, gewartet und im Konfliktfall ersetzt werden können. Dafür benötigt die Defense-Industrie stabile Lieferketten für Elektronik, Komponenten und Materialien. Washington behandelt deren Herkunft inzwischen ausdrücklich als Frage der nationalen Sicherheit. Präsident Donald Trump ordnete im Juli an, dass nicht nur fertige militärische Systeme, sondern auch kritische Materialien und Komponenten stärker aus den USA oder verbündeten Staaten stammen sollen.

Washington will künftig bis zum Rohstoff zurückblicken

Die entsprechende Executive Order geht ungewöhnlich weit. Für kritische Defense-Lieferketten sollen Auftragnehmer ihre Lieferketten künftig detaillierter abbilden - bis zurück zum Ursprung der verwendeten Rohmaterialien. Risiken durch ausländische Kontrolle, Produktionsengpässe oder einzelne dominante Lieferanten sollen identifiziert werden. Ab dem 1. Januar 2027 sollen zudem bestimmte Ausnahmen bei der Beschaffung sogenannter "covered materials" aus problematischen Quellen eingeschränkt werden. Das Weiße Haus fordert Defense-Unternehmen ausdrücklich dazu auf, neue heimische beziehungsweise aus Partnerstaaten stammende Quellen für kritische Mineralien, Materialien und Komponenten zu qualifizieren. Damit läuft neben der technologischen Revolution bei Drohnen und KI eine zweite, wesentlich langsamere Revolution: Washington versucht, die Lieferketten hinter seiner Rüstungsindustrie neu zu ordnen.

Antimon zeigt, wie konkret diese Rohstoffstrategie bereits wird

Antimon ist dabei nur einer von mehreren strategischen Rohstoffen - aber ein besonders anschauliches Beispiel. Im Oktober 2025 erhielt die US-Tochter von Nova Minerals (ISIN: AU000000NVA2) 43,4 Millionen US-Dollar im Rahmen von Title III des Defense Production Act. Das Geld soll den Aufbau einer integrierten amerikanischen Antimonlieferkette in Alaska unterstützen. Ziel ist, Stibnit zu gewinnen, zu konzentrieren und zu militärisch nutzbarem Antimontrisulfid weiterzuverarbeiten. Im September trafen dafür rund 500 Tonnen Aufbereitungs- und Raffinerieausrüstung in Port MacKenzie ein. Nova peilt nach aktuellen Unternehmensangaben die erste Antimonproduktion aus der Pilotanlage für 2027 an. Das Projekt befindet sich damit bereits in einer völlig anderen Entwicklungsphase als ein früher Explorer.

Und Yugo sucht nach Antimon mitten in Europa

Genau hier kommt Yugo ins Spiel. Beim Golden-Hills-Projekt - zu dem Sinjakovo gehört - in Bosnien-Herzegowina exploriert das Unternehmen nach Gold und Antimon. Die aktuelle Projektübersicht nennt einen Spitzenwert von 5,2 Prozent Antimon in Rock-Chip-Proben. Zudem wurde eine Goldanomalie im Boden über rund vier Kilometer verfolgt. Geografisch ist das interessant: Bosnien-Herzegowina liegt in Europa und ist EU-Beitrittskandidat. Wenn westliche Staaten ihre Rohstoffketten künftig stärker auf heimische und verbündete Quellen ausrichten wollen, gewinnen neue europäische Explorationsprojekte grundsätzlich an strategischem Kontext. Das macht Yugo aber noch lange nicht zu einer Antimonquelle.

5,2 Prozent Antimon sind keine Ressource

Diese Grenze ist entscheidend. Die 5,2 Prozent Antimon sind ein Spitzenwert aus Gesteinsproben. Daraus lassen sich weder Größe noch Tonnage oder Wirtschaftlichkeit eines möglichen Antimonvorkommens ableiten. Yugo besitzt derzeit keine definierte Antimonressource und keine Antimonreserve. Es gibt keinen Minenplan, keinen Defense-Vertrag und keine bekannte Verbindung zu Autowarcom, Anduril oder dem US-Verteidigungsministerium. Bevor Golden Hills überhaupt als mögliche zukünftige Antimonquelle diskutiert werden könnte, müsste weitere Exploration erst zeigen, wie groß, kontinuierlich und metallurgisch geeignet die Mineralisierung tatsächlich ist.

Beim Gold liefert der Bohrer bereits konkretere Daten

Operativ ist deshalb weiterhin Gold der greifbarere Teil der Yugo-Story. Am Erak-Prospekt wurden neun Diamantbohrungen über insgesamt 1.057 Meter abgeschlossen. Das bislang stärkste breitere Ergebnis stammt aus ERDD006 mit 36,1 Metern bei 2,3 g/t Gold ab 51,8 Metern, darunter 3 Meter mit 14,5 g/t und innerhalb dieses Abschnitts 1 Meter mit 42,5 g/t Gold. ERDD009 lieferte 10,4 Meter mit 2,6 g/t Gold, darunter 1,2 Meter mit 20,9 g/t. Zum Zeitpunkt der August-Meldung war die Mineralisierung nach Unternehmensangaben in mehrere Richtungen offen und die Bohrungen liefen weiter. Auch beim Gold existiert allerdings noch keine definierte Mineralressource.

Hightech verändert den Krieg - Rohstoffprojekte bleiben langsam

Darin liegt letztlich der interessanteste Gegensatz. Autowarcom soll neue Technologien schneller vom Entwicklungsstadium auf das Schlachtfeld bringen. Drohnen und Software können in immer kürzeren Innovationszyklen verbessert werden. Neue Rohstoffquellen funktionieren nach völlig anderen Zeitmaßstäben. Zwischen einer ersten Gesteinsprobe und einer produzierenden Mine liegen Exploration, Bohrungen, Ressourcendefinition, Metallurgie, Genehmigungen, Finanzierung und Bau. Washington versucht deshalb, die industrielle Basis hinter der technologischen Aufrüstung bereits heute widerstandsfähiger zu machen. Die 43,4 Millionen US-Dollar für Novas Antimonprojekt und die neuen Anforderungen an Defense-Lieferketten zeigen, dass kritische Rohstoffe dabei längst Teil der Sicherheitsstrategie geworden sind.

Fazit

Mit Autowarcom stellt sich das Pentagon organisatorisch auf eine Zukunft ein, in der autonome Systeme, Drohnen und künstliche Intelligenz eine immer größere Rolle spielen. Gleichzeitig versucht Washington, die industrielle Basis hinter diesen und klassischen Waffensystemen widerstandsfähiger zu machen und kritische Lieferketten stärker bis zum Rohstoff zurückzuverfolgen. Antimon ist ein konkretes Beispiel dafür, wie weit diese Strategie bereits reicht: Die USA finanzieren den Aufbau einer heimischen Lieferkette mit Millionenbeträgen. Für Yugo schafft dieses Umfeld strategische Aufmerksamkeit für einen Rohstoff, nach dem das Unternehmen selbst in Europa exploriert - aber noch keinen wirtschaftlichen Vorteil. Die bislang gemeldeten Antimonwerte sind Explorationsergebnisse, keine Ressource. Beim Gold liegen bereits konkretere Bohrdaten vor, doch auch dort muss weitere Exploration Größe und Kontinuität des Systems erst bestimmen. Während das Pentagon mit Autowarcom den Krieg der Zukunft vorbereitet, bleibt die entscheidende Frage für Yugo Metals (ISIN: AU0000404998) deshalb ausgesprochen klassisch: Was steckt tatsächlich im Boden?

Quellen

Reuters - Pentagon creates 'Autowarcom' to expand AI and drone capabilities, 30. September 2026

https://www.reuters.com/world/pentagon-creates-autowarcom-expand-ai-drone-capabilities-2026-09-30/

The Wall Street Journal - Hegseth Unveils New Command to Oversee Military-Drone Tech, 30. September 2026

https://www.wsj.com/politics/national-security/hegseth-unveils-new-command-to-oversee-military-drone-tech-d5b68073

Financial Times - Pete Hegseth extols overhaul of US military in 'state of the force' speech, 30. September 2026

https://www.ft.com/content/b5b79e91-37d6-45c1-9907-cd3ea957cb5d

The White House - Executive Order: Securing America's Defense Supply Chains and Ensuring Domestic Acquisition of Critical Materials, 20. Juli 2026

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/07/securing-americas-defense-supply-chains-and-ensuring-domestic-acquisition-of-critical-materials/

The White House - Fact Sheet: President Donald J. Trump Secures America's Defense Supply Chains and Ensures Domestic Acquisition of Critical Materials, 20. Juli 2026

https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2026/07/fact-sheet-president-donald-j-trump-secures-americas-defense-supply-chains-and-ensures-domestic-acquisition-of-critical-materials/

The White House - Presidential Determination on Recoverable Critical Minerals and Materials, 30. Juli 2026

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/07/presidential-determination-pursuant-to-section-101-of-the-defense-production-act-of-1950-as-amended-on-recoverable-critical-minerals-and-materials/

Nova Minerals / SEC - U.S. Department of War Awards $43.4M to Alaska Range Resources to Secure Antimony Supply, 1. Oktober 2025

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1852551/000149315225016461/ex99-1.htm

Nova Minerals / SEC - Nova Minerals Marches towards Antimony Production with Arrival of Processing & Refining Equipment in Alaska, 8. September 2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1852551/000149315226041682/ex99-1.htm

Nova Minerals / SEC - Annual Report 2026 - Antimony Supply Chain Development and Defense Production Act Funding

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1852551/000149315226045120/form10-k.htm

Yugo Metals - Golden Hills (Sinjakovo, Jezero) - Gold, Antimony, Silver, Copper

https://www.yugometals.com/projects/sinjakovo

Yugo Metals - Yugo Advances Erak Discovery, 18. August 2026

https://irw-press.com/en/yugo-advances-erak-discovery/

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