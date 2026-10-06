September-Schwäche: Goldminenindex mit 17,4 Prozent im Quartal - Banyan und Fury vor Meilensteinen

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Der NYSE Arca Gold Miners Index gewann im dritten Quartal 17,4 Prozent, obwohl Gold im September nachgab. Bei Banyan Gold und Fury Gold Mines stehen Bohrungen, Finanzierung und Studienmeilensteine im Fokus.

Anzeige/Werbung - Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Marketing- und Kommunikationsmitteilung im Auftrag von Fury Gold Mines Limited und Banyan Gold Corp. . Die SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden Unternehmen entgeltliche IR-Beraterverträge . Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG . Autorin: Ingrid Heinritzi. Erstveröffentlichung: 06.10.2026, 9:45 Uhr Berlin/Zürich .

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Der September 2026 brachte beim Goldpreis einen Rücksetzer. Laut U.S. Funds sank Gold im Monatsverlauf um 6,3 Prozent, zugleich stieg der US-Dollar-Index um mehr als 2 Prozent. Die Federal Reserve erhöhte am 16. September den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent. Über das dritte Quartal insgesamt fällt das Bild günstiger aus: Der NYSE Arca Gold Miners Index erzielte laut U.S. Funds eine Gesamtrendite von 17,4 Prozent und lag damit vor allen S&P-500-Sektoren.

Auch die Nachfragebasis blieb unterstützend. Der World Gold Council meldete für Juli weltweite Zentralbank-Nettozukäufe von 23 Tonnen, darunter 20 Tonnen in China und 8 Tonnen in Polen. Die Zahlen beziehen sich auf die bis zum 31. Juli 2026 verfügbaren Meldungen.

Banyan Gold: Finanzierung und Nitra-Bohrungen

Banyan Gold Corp. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/banyan-gold-corp/ - meldete am 29. September 2026 den Abschluss einer Finanzierung über rund 54,3 Mio. CAD Bruttoerlös. Die Mittel sollen nach Unternehmensangaben die Yukon-Projekte AurMac und Nitra sowie das Working Capital finanzieren.

Das AurMac- und Nitra-Landpaket umfasst nach Unternehmensangaben rund 830 km². Das 2026er Nitra-Programm ist auf elf regionale Ziele ausgelegt. Für die Seattle-Creek-Zone meldete Banyan unter anderem 4,04 g/t Gold über 1,4 m, darin 5,70 g/t Gold und 544 g/t Silber über 0,5 m. Zum Zeitpunkt der Mitteilung waren jedoch nur die oberen 95 m eines 600 m langen Bohrlochs analysiert.

Für AurMac hat Banyan nach eigener Planung eine Preliminary Economic Assessment (PEA) für das vierte Quartal 2026 vorgesehen.

Banyan Gold können Sie auch persönlich treffen

Das Unternehmen ist als Aussteller auf der Rohstoffmesse München (- https://www.rohstoffmesse-muenchen.de/ -) vertreten, die am 6. und 7. November 2026 in der MotorWorld München stattfindet.

Nutzen Sie den direkten Austausch, um Fragen zu den Plänen für die Yukon-Projekte AurMac und Nitra zu stellen, von der für das vierte Quartal 2026 vorgesehenen 'PEA' bis zum regionalen Explorationsprogramm bei Nitra.

Mit vorheriger Online-Registrierung ist der Eintritt kostenlos.

Fury Gold: Eau Claire vor dem PFS-Schritt

Fury Gold Mines - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mines-ltd/ - verfügt laut Quartalsberichterstattung über ein Québec-Portfolio von rund 157.000 Hektar. Die frühere Dolly-Varden-Position wurde im Zuge der am 26. März 2026 geschlossenen Fusion in Contango-Aktien getauscht. Fury weist aktuell 1.815.754 Contango-Aktien beziehungsweise rund 5,8 Prozent aus.

Am 25. August meldete Fury aus dem Eau-Claire-Programm unter anderem 14,41 g/t Gold über 3,92 m in Bohrloch 26EC-125. Die Phase-2-Bohrungen umfassen nach Unternehmensangaben 15.000 bis 25.000 m, das Management arbeitet auf eine Pre-Feasibility Study (PFS) im Jahr 2027 hin. Die Unternehmenspräsentation mit Stand 8. September 2026 nennt zudem 6,3 Mio. CAD liquide Mittel und 53,9 Mio. CAD börsenfähige Wertpapiere.

Fazit: Goldaktien vor neuen Nachweisen

Die Quartalsdaten zeigen relative Stärke der Minenaktien. Bei Banyan liegen die überprüfbaren Katalysatoren in Finanzierung, Nitra-Bohrungen und der geplanten AurMac-PEA. Bei Fury stehen weitere Eau-Claire-Ergebnisse und der geplante PFS-Schritt im Fokus.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen und redaktionelle Grundlage

• U.S. Global Investors / U.S. Funds: Gold Stumbled in September, but Gold Miners Beat Every Sector in the S&P 500 (02.10.2026) - Originalquelle

• Federal Reserve: FOMC Statement (16.09.2026) - Originalquelle

• World Gold Council: Central Bank Gold Statistics (03.09.2026) - Originalquelle

• Banyan Gold: Closes $54.3 Million Financing (29.09.2026) - Originalquelle

• Banyan Gold: Seattle Creek Gold-Silver Discovery (25.08.2026) - Originalquelle

• Banyan Gold: AurMac PEA (07.07.2026) - Originalquelle

• Fury Gold Mines: Eau Claire Infill Drill Results (25.08.2026) - Originalquelle

• Fury Gold Mines: Projects Overview (aktualisiert 23.09.2026) - Originalquelle

• Fury Gold Mines: Investor Presentation (25.09.2026) - Originalquelle

• Fury Gold Mines: MD&A Q1 2026, SEC filing (Berichtsstand 31.03.2026) - Originalquelle

Quelle Intro Bild: https://furygoldmines.com/projects/eau-claire/photo-gallery

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